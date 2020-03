'Mad Men' fue una de las series de más éxito de los últimos años y sin duda catapultó la carrera de Jon Hamm con su papel de galán de los años 50, pero el show debe continuar y su protagonista se encuentra ahora presentando su última película, 'Keeping Up With The Joneses'.

En una entrevista con Yahoo Movies, le preguntaron al actor por la posibilidad de un proyecto cinematográfico de su famoso papel.

"No puedo imaginar por qué habría uno. No, no lo creo... la historia terminó como terminó, y no sé que podría hacerse".

Sin embargo, los fans de 'Mad Men' quizá puedan albergar alguna esperanza, y es que Hamm añadió que "sí que pienso que podría haber algún otro tipo de historia o spin-off en ese mundo, pero no creo que necesitemos ver más de Don Draper, ya vimos mucho".