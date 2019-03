Primer asalto para los malvados de Urbizu en los premios José María Forqué

Así quedó el marcador. 'No habrá paz para los malvados' 2, 'La piel que habito' 1. Pintaba lucha de titanes desde que se convirtieron en las dos películas más nominadas a los Goya. Pero por el momento, los José María Forqué son los primeros de nuestra particular carrera hasta llegar a los premios de la Academia.

Los galardones que concede EGEDA (la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales) inclinaron la balanza del lado del negrísimo thriller de Enrique Urbizu. Mejor película de 2011 y mejor actor para el hombre del año, José Coronado.

Con las manos vacías se volvió a casa Luis Tosar, también nominado al Goya por su papel en 'Mientras Duermes'. El tercer nominado era Javier Bardem por 'Biutiful', ausente.

Del lado de las actrices tampoco hubo sorpresa. Elena Anaya dejó (y seguirá dejando) a María León y Pilar López de Ayala sin premios. Pinta que el de la protagonista de 'La piel que habito' será, junto con el de mejor guion adaptado, el único de los premios gordos (léase los no técnicos) que se llevará la cinta de Almodóvar en los Goya.

En cuanto a la gala, bien. Corta, rápida y con un musical tras otro. Y con sorpresa. En medio de uno de los muchos números musicales, Santiago Segura salió de un baúl para unirse a Pablo Puyol o Daniel Diges y acabar todos cantando el 'New York New York'.

En la alfombra roja, ensayo general de cara a los Goya. Adrián Lastra ("No voy a prepararme un discurso"), Raúl Arévalo ("Ya no me pongo nervioso en las galas"), Pilár López de Ayala ("Es un poco raro que aquí me nominen por Medianeras en el los Goya por Intruders"), Inma Cuesta o Jean Cornet.

Fernando Trueba, doblemente premiado

El Premio Especial al Mejor Largometraje Documental o de Animación, dotado con 6.000 euros, ha sido para 'Chico y Rita', dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal.

Además, Trueba ha sido galardonado con la Medalla de Oro por toda su carrera en su faceta como productor, por lo que el madrileño tuvo que subir en dos ocasiones al escenario para dirigirse a los asistentes.