Entrevistamos a los protagonistas de 'Cigüeñas': "Me daba un poco de vértigo no hacerlo bien o no estar a la altura"

Este viernes llega a los cines 'Cigüeñas', la nueva cinta de animación de Warner Bros. que nos traslada a un mundo en el que las cigüeñas han dejado de traer bebés y ahora se ganan la vida repartiendo paquetes como si fueran trabajadores al más estilo Amazon.

La versión española de la película cuenta con un reparto de lujo para poner las voces de los personajes animados. Con Arturo Valls y Belén Cuesta a la cabeza, poniendo voz a los protagonistas de la cinta, Junior, una responsable cigüeña a punto de ser jefe de la empresa y Tullip, una huérfana un poco desastre y de lo más adorable, el reparto lo completan José Corbacho como Toady, un pichón acomplejado que sueña con ser una cigüeña, José Luis Gil en la voz del jefe de la empresa y Juan Ibánez y Damián Mollá, las famosas hormigas' de 'El Hormiguero' ponen voz a dos pintorescos lobos.

"Me daba un poco de vértigo no hacerlo bien o no estar a la altura... los primeros días yo me enfada mucho, porque soy muy exigente, hasta que me fui relajando y lo fui disfrutando... ha sido divertidísimo, yo quiero repetir" cuenta Belén Cuesta, que con este papel hace su primer contacto con el mundo del doblaje. La actriz ahora mismo se encuentra inmersa en el rodaje de 'La llamada' película que adapta el exitoso musical homónimo y forma parte de la serie 'Paquita Salas'.

El salto de Juan y Damián al mundo del doblaje tampoco ha resultado una tarea fácil: "Nosotros damos la voz a unas hormigas, y esas hormigas a la misma vez le han puesto voz a unos lobos", explica Juan.

"Estamos deseando que se haga un spin-off sobre los lobos" bromea Damián. Ahora, las hormigas más famosas de la televisión han dado el salto al cine.

'Cigüeñas', ya en cines, llega de la mano de los productores de 'Lego la película' y 'Happy Feet' y te meterá en una historia que disfrutarán tanto los mayores como los más pequeños de la casa.