"No se habla de Bruno no no": La banda sonora de 'Encanto' alcanza el número 1 del Billboard

La banda sonora de 'Encanto', la última película animada de Disney, está batiendo récords y ha alcanzado el número 1 en la lista Billboard Top 100.

Compuesta por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, la banda sonora ha estado subiendo lentamente en las listas desde que se estrenó la película. Pero no ha sido hasta que la película ha llegado a Disney Plus cuando su éxito ha explotado. Es la primera banda sonora de Disney en alcanzar el número 1 de Billboard desde 'Frozen 2' en 2019.

En cuanto al éxito individual de cada uno de los temas, hay que destacar la labor de 'No se habla de Bruno' en este fenómeno. La canción se ha convertido en uno de los trends más repetidos en Tik Tok, la canción más reproducida en Spotify y la primera canción de Disney Animation desde 'Let it Go' de Frozen en llegar al Top 5 del Top 100.

Sin embargo, ha sido el precioso tema 'Dos oruguitas' el elegido por Disney para presentarlo como candidatura a los Oscar. Es la única canción de la película presentada, probablemente en un esfuerzo por no dividir los votos.

Como la fecha límite para presentar candidaturas fue el 1 de noviembre, no había forma de que Disney supiera qué canción triunfaría más. Ni ellos esperaban el éxito de 'No se habla de Bruno'.

Sinopsis de 'Encanto

Encanto nos presenta a la familia mágica de los Madrigal, residente en Colombia, donde cada uno de los miembros es bendecido con un regalo milagroso, a excepción de la valiente Mirabel. Cuando la magia se ve amenazada, Mirabel se propone salvarla.