Gwyneth Paltrow se vuelve adicta al sexo en Thanks for sharing

ESTRENO OTOÑO DE 2012

La hemos visto vestida de época en ‘Shakespeare in Love’, haciendo comedia en ‘Austin Powers’ e incluso como Wendy en 'Hook'. Pero hasta la fecha no la habíamos visto como una adicta al sexo. Éste será el personaje que Gwyneth Paltrow tendrá que interpretar en su nuevo trabajo ‘Thanks For Sharing’, que comenzará a rodar el próximo mes de noviembre en Nueva York.