Gwyneth Paltrow, ex-novia de Brad Pitt, iba a protagonizar 'Sr. y Sra. Smith' antes que Angelina Jolie se hiciera con el papel

La típica película de acción y espionaje, 'Sr. y Sra. Smith' es famosa por su gran actuación y la química entre los actores dentro y fuera del plató. Es más, los protagonistas Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron a salir a raíz de pasar tiempo juntos en su rodaje. La cinta trata de un matrimonio fallido entre dos espías que intentan matarse mutuamente, lo cual da pie a una mezcla de acción, romance y comedia.

En aquel entonces, los fans se volvieron locos cuando conocieron que sus protagonistas comenzaron a ser novios en la vida real. Por eso, ahora parece imposible imaginarse a otra actriz interpretando a la Sra. Smith pero el director de la película, Doug Liman, asegura que Angelina Jolie no había sido su primer opción.

Antes de salir con Angelina y Jennifer Aniston, Brad había tenido otra novia, Gwyneth Paltrow. Se conocieron en el rodaje de 'Seven' en 1994 y enseguida empezaron a tener una relación. Estuvieron juntos durante tres años y nunca quisieron esconder lo mucho que se querían con el público. De hecho, Pitt le dio las gracias al recibir su Globo de Oro en 1996 por 'Doce monos' y se refirió a ella como su "ángel" y el "amor de su vida".

En una entrevista con VanityFair, Paltrow admite que la relación terminó principalmente por su inmadurez: "Yo era una niña. Tenía 22 años cuando nos conocimos. Me ha costado hasta los 40 sacar la cabeza del culo. No puedes tomar esa decisión con 22 años…", explica haciendo referencia a su compromiso con el actor.

"No estaba preparada, y él era demasiado bueno para mí… No sabía lo que estaba haciendo", añade. Paltrow también cuenta que aunque no se ven, siguen teniendo una relación amistosa.

Gwyneth Paltrow iba a ser la Sra. Smith en 'Sr. y Sra. Smith'

Tras el divorcio de Pitt y Jolie en 2016, Entertainment Weekly entrevistó al director de 'Sr. y Sra. Smith' donde reveló que quería contar con Paltrow en la película porque sentía que la química entre ella y Pitt habría sido muy beneficioso para la película:

"Porque realmente son ex. Piensa en el espectáculo que eso supone. Los fuegos artificiales podrían volar de verdad en esa situación. Porque estoy seguro de que hay alguna cosa por la que uno de ellos estaba enfadado con el otro. Averiguas cuál es ese problema y lo sacas en el momento adecuado, con la cámara rodando", explica.

Sin embargo, la idea no salió adelante porque los ejecutivos consideraron que podía ser dañino para Brad y Gwyneth: "Mis productores decían: 'Mira, es una gran idea. Pero Brad es un ser humano. Aunque estuviera dispuesto a ello, no es correcto que le pongamos en una situación en la que tengo que revivir los demonios de una relación. Eso es un poco demasiado loco'", admite Liman. Al final acabó abandonando la idea y contrató a Jolie en su lugar.

