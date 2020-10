Jackie Chan desvela la razón por la que ya no hace más películas de Hollywood

Jackie Chan se hizo popular por ser un experto en artes marciales, capaz de rodar él mismo las escenas de acción ha protagonizado famosas películas como 'La vuelta al mundo en 80 días', 'Duro de Matar', 'Hora Punta' o la última versión de 'Karate Kid'.

Tiene una larga trayectoria en Hollywood como actor, productor, guionista y director. Pero hace bastante tiempo que no lo vemos estrenar nada nuevo como protagonista en EEUU. Y es que el actor a sus 66 años ha confesado que se ha vuelto más selectivo, aunque no ha parado de trabajar.

"Quiero cercionarme de que todos los años los espectadores puedan ver todas las facetas de Jackie Chan. Me gustaría que los espectadores me consideren un actor que puede hacer películas de acción, no una estrella de películas de acción. No me gusta repetirme", aseguraba Chan en una entrevista con Filmelier.

El actor ha explicado que "nunca dejó América", pero que no pudo "encontrar el guión adecuado". Las películas que le ofrecían desde Hollywood eran más o menos los mismos papeles de policía, y ahora que se ha hecho mayor, está interesado en interpretar papeles más dramáticos.

Por eso Chan ha llevado su talento a otros lugares. De hecho uno de los trabajos más recientes, pendiente de estrenar este noviembre, es una película rusa titulada 'Máscara de hierro', protagonizada por él y por Arnold Schwarzenegger, que sigue recuperándose de su segunda cirugía cardíaca.