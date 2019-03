El guionista responde: ¿Por qué 'El hombre de Acero' y no 'Superman'?

DAVID S. GOYER DA EXPLICACIONES

David S. Goyer, guionista de 'El hombre de acero' ('Man of Steel') explica las razones que les han llevado a no usar la palabra 'Superman' en el título de la película . Una decisión "deliberada" no impuesta por la productora y que tomó junto con Christopher Nolan, productor ejecutivo y gran padrino de la resurrección cinematográfica del superhéroe. Siguel leyendo, que te contamos cuáles.