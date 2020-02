Arnold Schwarzenegger es el nuevo presentador del formato televisivo que lanzó Donald Trump, 'The Apprentice', que en esta edición busca a 'The New Celebrity Apprentice'.

Este lunes ha tenido lugar la expulsión de una participante, la youtuber Carrie Keagan, pero lo mejor del momento fue la forma en la que Schwarzenegger le comunicó su marcha del programa.

Donald Trump usaba la frase 'you're fired' (estás despedido), que Schwarzenegger ha decidido cambiar por su famoso 'Hasta la vista, baby' (que en el doblaje español quedó como 'Sayonara baby', cosas de la vida).

Así, el actor y político hacía un guiño a su icónico personaje de la saga 'Terminator'.