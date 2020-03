Guillermo del Toro quiere un Pinocho antifascista en la época de Mussolini y necesita 35 millones de dólares

Guillermo del Toro nos ha sorprendido siempre por sus extravagantes y atractivos diseños. Tanto es así que los monstruos son la marca de la casa en sus películas. Por lo tanto, que en su cabeza esté la idea de adaptar la historia del muñeco que quería ser un niño de verdad, no es algo para tomar a la ligera. No tendrá nada que ver con la adaptación de animación de Disney; es más, busca cambiar totalmente el estilo visual y hacerla mediante la abandonada técnica del stop-motion.

Según ha informado Idiewire, el proyecto no es algo que salga de la nada. El director llevaba mucho tiempo dando vueltas a la idea y así lo ha expresado: "He buscado financiación para la película durante 10 años. Tengo las marionetas, tengo el diseño. Siempre o casi siempre he complicado mi vida. Ninguna de las películas que he hecho han sido fáciles y no se asemejan a lo que quería la gente en ese momento. Nadie quería hacer películas de superhéroes cundo hice 'Hellboy', nadie quería hacer películas de monstruos cuando hice 'Pacific Rim'. Cuando anuncié Pinocho recibí muchas llamadas: "Sí, pero está ambientada en el ascenso al poder de Mussolini, es un Pinocho antifascista". Si tienes 35 millones de dólares y quieres hacer a un mexicano feliz, aquí estoy".

Increíble pero cierto. Un Pinocho en la época de Mussolini que participará en el movimiento antifascista. Volvería a Italia de la mano de uno de los directores con más imaginación de los últimos años, por lo que cabría esperar cualquier cosa. El mundo de la financiación no es algo sencillo, pero si además le sumas una apuesta tan complicada, la idea puede ir a parar al baúl de los proyectos perdidos.

Pero nunca se sabe en este mundo. Tal vez encuentre el dinero y podamos ver esta curiosa adaptación en la gran pantalla. Sería curioso ver como le crece la nariz a un Pinocho de del Toro. De momento nos conformaremos con su próximo estreno, 'La forma del agua', que ya se ha ganado a la crítica.