'Guardianes de la Galaxia': James Gunn explica cómo pudo sobrevivir Star-Lord en el espacio sin casco

¿Cómo diantres pudo soportar Star-Lord, interpretado por Chris Pratt, tantos segundos en el espacio sin un mísero casco que le diera oxígeno? Es muy probable que viendo 'Guardianes de la Galaxia' te hayas hecho esta pregunta, y James Gunn viene a resolver la cuestión (y otras dudas existenciales de los fans).

Gunn, que tiene un gran sentido del humor, ha publicado en su cuenta de Facebook un post con las 'preguntas frecuentes' que le suelen hacer sobre la cinta, a modo de guía e imaginamos que también encaminado a su propio descanso mental.

Entre muchas preguntas llegamos al meollo de la cuestión, y es esa escena que parece contradecir a la ciencia en la que Star-Lord sobrevive milagrosamente en el espacio sin casco que le proteja. Gunn finge una conversación con un fan incrédulo.

Gunn: Vació de aire sus pulmones antes de hacerlo. Puedes sobrevivir en el espacio por un periodo corto de tiempo si no tienes aire en los pulmones. La escena está grabada en slow motion, por lo que parece que pasa más tiempo del real. Además, Rocket dice claramente que hay algún tipo de atmósfera fuera de Knowhere, y solo porque no haya gravedad no quiere decir que no haya atmósfera.

Fan: Jajaja, eso no es ciencia.

Gunn: Sí lo es.

Fan: A la gente le explota la cabeza si sale al espacio exterior sin un casco espacial.

Gunn: No, no lo hacen, eso es un mito.

Fan: Lo vi en un documental llamado 'Desafío total'.

Gunn: Eso no es un documental.