Gru y los minions, vetados en China

Un portavoz de Universal confirmó a The Hollywood Reporter que la película no será estrenada en el país asiático. Tras esta decisión no ya el consabido afán censor de las autoridades chinas, sino una estrategia para intentar minimizar el entusiasmo de su público por las producciones de animación extrajeras y favorecer así las propias. La anterior entrega de la franquicia, lanzado en 2010, tampoco se estrenó en China.

La decisión de no estrenar 'Gru 2, mi villano favorito' en China fue recibida por sorpresa ya que los medios del país han estado publicando regularmente información sobre la película dando por hecho su lanzamiento. De hecho, el pasado martes el diario Beijing Youth Daily, portavoz de la Liga de la Juventud Comunista del país, publicó un artículo señalando el éxito de taquilla de la película en los EE.UU., y apuntando "esperanzas" de que la película que se estrenara en China.

'Gru 2, mi villano favorito' ya fue estrenada en Hong Kong -que opera un sistema de distribución de cine independiente- donde recaudó más de tres millones de dólares.

Si las autoridades chinas se mantienen en su decision, lo que parece lo más probable, Gru 2 se convertirá en la última película de animación de Hollywood que han caído en desgracia en el gigante asiático.

El anterior ejemplo lo tenemos con 'Los Croods', de DreamWorks, que fue retirada de las pantallas chinas dos semanas antes de la fecha fijada porque estaba eclipsando las películas de animación de cosecha propia en la taquilla. La película amasó en los cines chinos más de 64 millones de dólares.

Pero también hay buenas noticias para los fans chinos de la animación hollywoodiense: el estreno de 'Monstruos University' ya ha sido confirmado para el día 23 de agosto, según el último calendario de lanzamientos del China Film Group Digital Cinema Line, el organismo del gobierno encargado de programar los estrenos en los cines del país.

China superó a Japón como la mayor fuente internacional de ingresos para los estudios de Hollwyood en 2012 con 2.700 millones de dólares, una cifra que supone un aumento de un 36% respecto al año anterior. La película más taquillera en el país asiático sigue siendo 'Avatar' de James Cameron, con una recaudación de 222 millones de dólares, seguida de Transformers: El lado oscuro de la luna con más de 173 millones de dólares.