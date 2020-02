'Gremlins 3' está más cerca de lo que piensas

En 1984, en plena Edad de Oro de la factoría de Steven Spielberg Amblin, llegó 'Gremlins'. Una película que mezclaba terror con comedia en Navidad con unos seres muy cuquis al principio pero muy diablillos al final. El término ya se había usado en episodios míticos de 'En los límites de la realidad', como en el del "gremlin en el avión que sólo ve William Shatner" (y luego John Lithgow en la versión de cine).

La película la escribía Chris Columbus, como luego haría con el otro clásico 'Los Goonies' y con 'Solo en casa' después, antes de dirigir joyitas como 'Aventuras en la gran ciudad' o dar el megasalto mortal con las dos primeras entregas de la saga de 'Harry Potter'.

Con un presupuesto estimado de unos 11 millones de dólares la película cerró su primer fin de semana en USA (10 de junio de 1984) tras proyectarse en 1511 pantallas en el 2º puesto en taquilla con una recaudación de 12.511.000 dólares. En total consiguió una recaudación de más de 148 millones de dólares, y unos 153 junto con el entorno doméstico, situándose como la cuarta película más taquillera de 1984 (por detrás de 'Superdetective en Hollywood', 'Cazafantasmas' e 'Indiana Jones y el templo maldito'). Gracias a esta película se creó la clasificación PG-13 (mayores de 13 años), pero la película nunca fue recalificada, sino que se quedó con su clasificación como PG ("se recomienda la compañía de un adulto").

Seis años después llegó la secuela, que no acabó de convencer a todo el mundo. Su director Joe Dante se esforzó en hacer que tomara rumbos más anárquicos la saga. En general la película tiende más al estilo del humor de los dibujos animados, sobre todo de los Looney Tunes, que al tono oscuro de la original y su violencia es bastante 'slapstick'. Hay un gran número de parodias de otras películas e historias, incluyendo su propia predecesora, así como las películas de 'Rambo' o 'El mago de Oz'. Los personajes principales eran los mismos, pero la acción ya no transcurría en ese adorable pueblecito, sino que la acción se trasladaba a Nueva York, a un rascacielos "inteligente" de Manhattan.

Se estrenó el 15 de junio de 1990 y generó 702.804 dólares en su primer fin de semana y un total final de 41.482.207 dólares en Estados Unidos. Fue sólo la 30 película más taquillera del año, por detrás de otras películas como 'Regreso al futuro 3' o 'Eduardo Manostijeras'.

A diferencia de su predecesora, la MPAA (Motion Picture Association of America) calificó 'Gremlins 2' para mayores de 13 años, sin embargo la secuela está generalmente considerada más ligera que la original.

Su también director Joe Dante indicó que la secuela había esperado demasiado tiempo como para ser capaz de capitalizar el éxito de la original, lo que perdujicó sus posibilidades de éxit

Y así, 27 años después de la primera secuela y otros 6 más de la original, llegamos a 'Gremlins 3', proyecto del que Joe Dante lleva siglos hablando (porque lleva siglos recibiendo preguntas al respecto). Y la cosa está así, de momento.

Chris Columbus tiene un guión en desarrollo en Warner. Su idea es recuperar el tono siniestro y oscuro de la primera entrega y alejarse del mundo festivo de la segunda. También quiere que las imágenes por ordenador se reduzcan a lo mínimo y que los efectos CGI se usen nada más para borrar cables y demás acoples de las marionetas. Que los titiriteros tengan libertad para hacer lo que quieran con los muñecos porque los señores de los FX entrarán después a borrar todo lo que no se pueda ver. Y Warner dice que sí, porque cuando se hizo la primera (la tecnología CGI estaba aún en pañales) los muñecos daban bastante miedo, y hasta a los Gremlins se les veía caminar de cuerpo entero a lo lejos con animación stop motion (fotograma a fotograma) o con otras técnicas rudimentarias pero muy creíbles y efectivas que al abuso CGI poco creíble de la actualidad.

Aunque no se ha confirmado, parece, todo apunta a que, el propio Columbus será el director de la película. ¿Y qué pasa con Joe Dante? Hace capítulos del reboot de 'MacGyver' en TV, pero parece que no estará aquí. Le han preguntado si dirigirá la nueva entrega y su respuesta fue "nope!", a lo que añadió "no me lo han pedido". ¿Quizá debería ofrecerse? Su última película, 'Enterrando a la ex' en 2014, demostraba que aún seguía en forma, con su estilo y tono muy acorde con esta franquicia que él creó.

Sin embargo el fracaso de 'Miedos 3D' en 2009, de 'Looney Tunes: De nuevo en acción' en 2003 o de la floja aceptación de 'Pequeños Guerreros' en 1998 parece que le han pasado factura al director de 'No matarás al vecino', 'Piraña' o 'El Chip Prodigioso' en una ciudad en la que vales lo mismo que lo que ha recaudado tu última película, y si tus últimas películas no han sido los taquillazos de antaño tienes pocas oportunidades de ocuparte de una de las franquicias más queridas de los 80. Una lástima. Guión de Columbus y dirección de Dante es lo que queremos los fans.