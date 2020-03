Lo cierto es que a estas alturas de la vida seguimos teniendo pocos datos de lo que sucederá en la Fase 4 de Marvel, pero poco a poco se va divisando el horizonte. Sin ir más lejos, en unas imágenes filtradas desde el set de rodaje de la serie de Loki, protagonizada como no podía ser de otra manera por Tom Hiddleston, pudimos ver que había presencia del logo de Roxxon Energy Corporation.

Si no sabes qué es, Roxxon Energy Corporation es una compañía que apareció por primera ves en los cómics de Marvel en 1974 y que está dirigida por empresarios corruptos, incluso algún villano, y que llevan a cabo prácticas dudosas.

En las tres películas de Iron Man ya apareció el nombre de la compañía. Pero es que hace unos días se confirmó que Christian Bale, Batman en la trilogía de 'El caballero oscuro', sería el villano de ‘Thor: Love and Thunder’. Aunque su identidad en el Mundo Marvel no está confirmada, se rumorea que podría ser Mephisto o Dario Agger, un humano que fue maldecido y convertido en minotauro, y que no es otro que el CEO de Roxxon.

Así, el nuevo villano de Marvel bien podría ser una empresa, y no una sola persona física. Una compañía que sembraría el caos. ¿A que esto no es lo que esperabas?

