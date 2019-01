Una gran lección: Un padre cumple el sueño de su hijo para el que Elsa de 'Frozen' es su mayor heroína

TODO UN EJEMPLO

Ørjan Burøe, el padre de Dexter de 4 años, se ha hecho viral en todo el mundo por subir un vídeo a sus redes sociales en el que aparece junto a su hijo vestidos como el personaje de Elsa en Frozen mientras bailan y cantan 'Let it go'. Con estas imágenes el noruego ha dado toda una lección al demostrar que hay que dejar los prejuicios a un lado porque lo más importante es sentirte libre y ser tú mismo.