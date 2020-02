El gran error de Jennifer Lawrence en 'Los Juegos del Hambre' que echa por tierra el realismo de la saga

Jennifer Lawrence se ha ganado el reconocimiento tanto del público como de la crítica. Ganadora del Oscar por 'El lado bueno de las cosas', nos ha estado demostrando que su mundo es el cine y la interpretación es lo que mejor se le da, a pesar de haber sido destronada en Hollywood. Pero durante sus primeros pasos como heroína, Lawrence cometió un error que ahora ha salido a la luz.

Armarse con un arco y pelear es una labor no apta para todo el mundo. Grandes personajes lo lograron antes que ella: Robin Hood impartió justicia con los pobres y Légolas salvó Gondor (y a la Tierra Media por extensión). Es por tanto una auténtica proeza no quedar a la sombra de estos grandes personajes; pero coger el arco parece que no es una tarea tan sencilla después de todo.

El gazapo de 'Los Juegos del Hambre' | Redes Sociales

Tal y como demuestra esta imagen de la saga, Katniss Everdeen sacaba su puntería por arte de magia, porque la técnica no parece acompañarla. Salvó Panem, pero sus aptitudes como guerrera se ponen en cuestión con un error como este. El dedo que supuestamente debería dirigir la flecha a su destino, se encuentra por encima de la misma, impidiendo que esto pudiera realizarse. Aunque, para ser justos, es muy probable que la actriz sea la última culpable del fallo.

El cine está lleno de gazapos. Los errores de continuidad a menudo pasan desapercibidos por la audiencia, pero cuando se descubren, ya nada es lo mismo. En una producción tan grande como 'Los Juegos del Hambre' es normal que pueda escaparse un detalle tan minucioso, aunque el verdadero logro es que alguien haya podido darse cuenta. Katniss Everdeen, lo sentimos, te han pillado.