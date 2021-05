Goldie Hawn habla sobre su lucha contra la depresión: "No podía salir en público"

Goldie Hawn es una de las actrices más queridas de Hollywood quien lleva décadas conquistando a la audiencia con su talento delante de las cámaras. La intérprete ha protagonizado películas tan recordadas como 'La muerte os sienta tan bien' o 'El club de las primeras esposas'.

Antes de convertirse en actriz Goldie se trasladó hasta California en 1966 para triunfar como bailarina pero el destino llevó su carrera por otro lado y pronto se convirtió en uno de los rostros más importantes del cine de la época. Tanto que en 1969 se hizo con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película 'Flor de cactus' en 1969.

Una fama que no esperaba tener Hawn y que provocó que llegara a padecer depresión en aquel entonces. Así lo ha confesado ahora Goldie en una entrevista que ha concedido al programa 'Good Morning Britain': "Cuando era joven tuve depresión".

"Tenía 21 años y estaba llegando al éxito. Sé que suena terrible, pero es algo muy, muy difícil, no necesariamente quería eso. Pero al conseguirlo estaba muy deprimida. Y tenía muchos de estos problemas en los que ni siquiera podía salir en público. Esto es algo en lo que trabajé. Fui a un médico. Fui a un psicólogo", explica.

Goldie Hawn cuando era una joven actriz | Getty

"Desafortunadamente, no quería ser un gran problema", sigue diciendo Goldie Hawn. "Quería irme a casa... no tenía delirios de grandeza en ningún nivel. Era extremadamente realista. El problema era que era bailarina y luego las cosas cambiaron".

La artista continúa diciendo como estos problemas que tuvo hicieron que se decidiera a lanzar MindUP en 2003, una iniciativa que tenía como objetivo mejorar la salud mental de los niños.

"Cada uno de nosotros podemos tener una razón diferente por la que nos sentimos bajos, deprimidos, ansiosos... muchas de estas cosas", afirma. "Si realmente no está contento, debemos ser capaz de ir al médico. No se avergüence. La salud mental es real... nunca deberíamos avergonzarnos de decir: 'Me siento triste'".

