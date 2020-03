'Godzilla vs. Kong' ficha a Adam Wingard como director, y le conoces mejor de lo que crees

El director Adam Wingard acaba de cerrar el acuerdo con Warner Bros. para dirigir 'Godzilla vs. Kong', según publica en exclusiva The Hollywood Reporter.

Tras el éxito de taquilla y crítica de 'Kong: La isla Calavera', parecía ya asegurado que pronto veríamos el enfrentamiento entre el gigantesco primate y el monstruo nipón.

Ahora, con la elección de Wingard, el proyecto, en cuyo guión ha trabajado Terry Rossio (de la saga de 'Piratas del Caribe') da el pistoletazo de salida.

El cineasta Adam Wingard | seestrena.com

Pero quizá te preguntes quién es Adam Wingard y que ha hecho hasta ahora. Aunque el nombre no te suene demasiado, lo cierto es que seguro que has visto alguna de sus películas, entre las que destacan 'Eres el siguiente' y 'The Guest'. Tiene además pendiente de estreno la adaptación al cine, en este caso para Netflix, del anime 'Death Note'.