El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene previsto rebajar del 21 al 10 por ciento el llamado IVA del cine en 2018, según ha adelantado el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo. "Antes de que termine 2018 lo veremos", ha respondido Benzo ante la pregunta de si se verá esta bajada antes de que termine el próximo año.

"Las cosas en nuestra economía están yendo bien y, por tanto, cumplimos nuestra palabra en un primer momento con los espectáculos en vivo", ha explicado Benzo, para que quien "ahora llega el momento de seguir cumpliendo con el IVA para el cine".

El secretario de Estado de Cultura se ha mostrado convencido de que este objetivo "se va a cumplir en un plazo muy reducido" y ha asegurado que "antes de que termine el 2018 se verá". "Yo creo que lo veremos en los próximos Presupuestos", ha concluido.

No obstante, fuentes de la secretaría de Estado ha precisado a Europa Press que estas afirmaciones no constituyen un anuncio de que los presupuestos de 2018 ya contemplan esta bajada porque, entre otras cosas, todavía es están elaborando y no son decisión de este departamento. En todo caso, reiteran su esperanza de que el IVA al cine baje cuanto antes.