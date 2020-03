Gloria DeHaven, mítica actriz de musicales, muere a los 91 años

La actriz y cantante Gloria DeHaven ha fallecido este 30 de julio a los 91 años. La actriz, que trabajó con Frank Sinatra, Gene Kelly y Charlie Chaplin sufrió un derrame cerebral hace tres meses, y ha fallecido en el ala de cuidados paliativos de un hospital de Las Vegas.

DeHaven debutó a los nueve años en la película de Chaplin 'Tiempos modernos' (1936), en la que su padre trabajaba como ayudante de dirección. Pronto firmó un contrato con Metro Golden Mayer, con la que participó en títulos musicales como 'Best Foot Forward' (1943), 'Summer Holiday' (1948) o 'Dos chicas y un marinero' (1944).

En la cinta de 1950, 'In Three Little Words', que narraba la biografía del compositor Bert Kalmar, DeHaven interpretaba en la ficción a su propia madre, Flora Parker. Otras de las cintas musicales en las que participó la actriz fueron, 'Yes, Sir, That's My Baby' (1949), 'Repertorio de verano' (1950), 'Down Among the Sheltering Palms' (1953), 'La locura del Charleston' (1954), 'Won Ton Ton: el perro que salvó Hollywood' (1976) y la película de terror 'Bog' (1979).

Su última aparición en el cine fue 'Por rumbas y a lo loco' (1997), aunque también participó en varias series de televisión, como 'Vacaciones en el mar' (1983), 'Se ha escrito un crimen' (1987) o 'Falcon Crest' (1983). 'Tocados por un ángel' (2000) fue su última aparición televisiva. DeHaven hizo su debut en Broadway como la estrella del musical Seventh Heaven, con Ricardo Montalban. También fue la estrella de cartel de producciones veraniegas de musicales como Sonrisas y lágrimas, The Unsinkable Molly Brown, Hello, Dolly y Plaza Suite.