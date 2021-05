Glenn Close habla del "trauma infantil" que aún sufre por haber crecido en una secta

Glenn Close ha sido una de las actrices que han contado su historia en 'The Me You Can't See', el documental sobre salud mental del príncipe Harry y Oprah Winfrey, como puedes ver en el vídeo de arriba.

La estrella de Hollywood confiesa durante su entrevista que las vivencias que tuvo de niña en el movimiento religioso 'Moral Remarmamnet', le dejaron cicatrices que aún sufre hoy.

"Desde los 7 hasta los 22 años, estuve en este grupo llamado MRA. Y básicamente, era una secta. Todo el mundo creía en las mismas cosas y hay muchas reglas, mucho control. Debido a la forma en la que nos criaron, cualquier cosa que pensaras que podías hacer por ti, era considerado egoísta", cuenta.

"Es impactante que algo por lo que pasaste en una edad tan temprana de su vida tenga tanto potencial para ser destructivo. Creo que eso es el trauma infantil", revela.

"Por culpa de la devastación emocional y psicológica de la secta, no he tenido éxito en mis relaciones y encontrando una pareja permanente, y me apena. Creo que es nuestro estado natural estar conectados de esa forma", confiesa.

A sus 74 años, Close asegura que ha encontrado apoyo habiéndose mudado a Montana para estar cerca de su familia.

"He vuelto con mi familia. Estoy conectada con ellos, cuando antes solía estar a un país de distancia durante toda mi carrera".

Seguro que te interesa:

"Lo mejor de la noche": El perreo de Glenn Close tras perder por octava vez en los Oscar se convierte en lo mejor de la gala