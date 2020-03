Mucho se ha hablado sobre el "importante" papel que va a jugar la figura de Carol Danvers, más conocida como Capitana Marvel, en el futuro del Universo Marvel.

Según fuentes consultadas por We got this covered, Marvel se está inspirando en una trama de los cómics más recientes de Capitana Marvel en los que el personaje se vuelve malvado después de que una entidad malvada desde el espacio la posea para controlarla. Esta Carol poseída sería incluso más poderosa de lo que ahora es.

Dicho medio asegura que esta trama tendría lugar al final de 'Vengadores 5', proyecto también conocido de forma provisional como 'New Avengers', y que seguiría en este estado durante 'Capitana Marvel 3'.

Así, este cambio de rol sería usado como excusa para que la superheroína interpretada por Brie Larson quisiera volver a luchar en solitario, y sucedería al final de la cinta.

