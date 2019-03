Ghost in the Shell: El Alma de la Máquina

Basada en la internacionalmente aclamada saga de ciencia ficción, 'Ghost in the Shell' narra la historia de the Major, un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.