Gerard Butler abandona a los '300' espartanos

Gerard Butler no volverá a gritar eso de "¡Esto es Esparta!". El actor ha confirmado su ausencia en el spin-off de la película 300 en una entrevista recientemente.



Según ha declarado, la secuela '300: Battle of Artemisia' está rodándose ahora mismo y el actor les desea lo mejor, pero no estará en el reparto. "En realidad no era lo mío", sentenció el Butler.



Actualmente, Butler se encuentra inmerso en varios rodajes, como en el thriller de acción 'Olympus Has Falleny'. El actor tiene, además, varias películas pendientes de estreno como Playing for Keeps -en la que comparte planos con Jessica Biel y Uma Thurman- o el drama deportivo Chasing Mavericks, en el que Butler se mete en la piel de un surfero.



'300: Battle for Artemisia' estará dirigida por Noam Murro y protagonizada por Sullivan Stapleton, Joel Edgerton y Eva Green ('Casino Royal').



El spin-off de la película 300 se basa en la aclamada novela gráfica de Frank Miller, en la que Jerjes es un hombre que busca convertirse en un dios tras la muerte de su padre y lucha contra el guerrero ateniense Temístocles. La historia gira en torno al combate entre una alianza de polis griegas contra el Imperio Persa en el 480 a.C., y que se dirimió en la batalla de Salamina.