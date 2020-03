Orlando está acogiendo la esperada cita de los fans de 'La guerra de las galaxias' con motivo del cuarenta aniversario de la primera película de la saga. Así, son muchas las actividades y los encuentros que se han producido en el evento pero quizás uno de los más emocionantes ha sido la visita del mismísimo George Lucas.

Una vez allí, el cineasta tuvo que hacer frente a una pregunta con la que ha desvelado una de las dudas más extendidas de la saga cuando le plantearon la siguiente cuestión: "¿lo que vimos en 'Una nueva esperanza' era la idea original que tenía en la cabeza?".

Lucas no se ando con rodeos y explicó de forma clara cuál era su idea original de esta franquicia: "El universo de 'Star Wars' evolucionó. No surgió como algo único. Yo solo tenía una idea, y la idea era más o menos así: quería hacer una película de acción para toda la familia, de esas que disfrutaba cuando era pequeño, pero incluyendo motivos mitológicos y psicológicos en los personajes, que era algo que no se veía por esa época. Así que me dije que quería juntar todo eso. Y no debería decir esto, pero era una película para niños de 12 años".

Con estas declaraciones el director confiesa él quería hacer una películas para niños pero tras plantear la trama y con la evolución de la historia se orientó a un público más adulto, aunque es cierto que hay fans de 'Star Wars' de todas las generaciones.