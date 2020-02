George Lucas quiere resucitar a las míticas glorias de Hollywood

Es prácticamente un Dios en lo que a 'Star Wars' se refiere, dicta los designios de su saga a su antojo. No contento con eso, ahora George Lucas pretende convertirse en amo y señor de Hollywood resucitando en la gran pantalla a estrellas fallecidas del séptimo arte.

El cineasta californiano estaría recuperar del más allá a grandes actores de antaño a través de la tecnología digital. Este nuevo paso en las aspiraciones de Lucas ha sido revelado por Mel Smith, antiguo colaborador del director que asegura que George "ha estado comprando los derechos cinematográficos de estrellas del cine muertas".

Smith asegura que la intención de Lucas es usar las últimas tecnologías digitales "para ponerlos a todos en una película". "Así que tendrías a Orson Welles y Barbara Stanwyck apareciendo junto a estrellas de hoy en día", dice en declaraciones a The Daily Mail.

El actor y director británico participó como interprete en cintas como 'La princesa prometida' o 'Wilt' y, entre otras, dirigió 'Asesinatos' en la radio una comedia de 1994 escrita y producida por Lucas. Una colaboración de la que no guarda precisamente muy buen recuerdo.

"La película fue un desastre. George no entiende la comedia, así que la película fracasó. Al menos, me enseñó a como usar el CGI", dice Smith que afirma que Lucas "está obsesionado con esto y lo utilizó mucho en las dos últimas películas de Star Wars, que me parecieron horribles".

No parece que la relación entre Lucas y su antiguo colaborador sea tan boyante como para el creador de Star Wars le elija a él como confidente de sus futuros proyectos. Y más si son tan arriesgados como éste. El tiempo dará y quitará razones.