A George Lucas no le dejan construir su museo de 'Star Wars' de 1,5 billones en Chicago

George Lucas tiene muy claro que quiere construir su denominado 'Museo Lucas de Arte Narrativo', que albergará todos sus trabajos, entre ellos, los del universo 'Star Wars'. Pero el cineasta está teniendo dificultades para encontrar una ubicación.

Después de no tener la aprobación del Ayuntamiento de Chicago y de los miembros de 'Friends of the Parks', una organización que se dedica a la protección de los parques de la ciudad, Lucas ha decidido probar suerte en Los Ángeles o San Francisco.

El director pagaría unos 1,5 billones de dólares para construir el museo que, además de exponer galerías artísticas y todos sus trabajos, tendría también áreas para comer, salones de lectura, aulas de clase digital y de posproducción, librería e incluso espacios para alquilar.

El problema es que desde que Lucas anunció este proyecto, hace ya dos años, no está teniendo ninguna facilidad para llevarlo a cabo. ¿Crees que finalmente podrá construirlo en la Costa Oeste de los Estados Unidos?