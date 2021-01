El talento oculto de George Clooney a sus 60 años que ha descubierto en la cuarentena

La cuarentena que hemos vivido por el covid-19 nos ha cambiado mucho a todos en diversos aspectos. Hay algunos que aprendieron a cocinar, otros se volvieron auténticos expertos del mundo del deporte, aprendieron a tocar algún instrumento y un largo etcétera.

Pues el mismísimo George Clooney ha revelado que él descubrió un talento oculto durante este aislamiento y ha querido contarlo en la revista AARP, te aseguramos que no te lo vas a esperar para nada en absoluto.

A sus casi 60 años, el actor y directos ha revelado que durante estos meses de cuarentena ha estado cosiendo la ropa de su esposa, Amal, y sus hijos Alexander y Ella, su gran familia.

"Yo coso mucho la ropa de los niños. Y el vestido de mi esposa que se rasgó un par de veces. Fui soltero durante mucho tiempo y no tenía dinero, y tienes que aprender a reparar cosas", contaba durante la entrevista. "Si estuviéramos en una isla y tuvieras que elegir a alguien para que te ayude a sobrevivir, yo me elegiría a mí. Pregúntale a todos mis amigos y ellos también me elegirían. Puedo hacer una tromba de agua con esto y una jarra con aquello".

Además no fue lo único que hizo, también contaba que pintó de nuevo toda su casa: "Se estaba poniendo sucio y tenía cubos de pintura, y estaba como, 'Bueno, ¿qué más voy a hacer?' Me hizo sentir mejor. Y puse alambre de gallinero por todo el patio del perro".

...

Seguro que te interesa...

George Clooney opina sobre el estallido de Tom Cruise en el rodaje de 'Misión: Imposible 7': "Es un problema"