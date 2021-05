George Clooney es el mayor fan de Brad Pitt, y ahora tenemos 0 dudas

George Clooney y Brad Pitt tienen una de las amistades más longevas del Hollywood actual. Aunque en los últimos meses se rumoreó que podrían tener problemas entre ellos, este nuevo anuncio de Clooney deja claro que están mejor que nunca. Tanto que en este anuncio se considera a si mismo el mayor fan de Pitt.

Por todos es conocida la faceta solidaria de Clooney, que acaba de cumplir 60 años, y ahora lo ha vuelto a demostrar ofreciendo ser el anfitrión de uno de sus fans en su casa de Lago di Como (cuando pase la pandemia). En un vídeo promocional de la iniciativa, que se hará a través de Omaze, el actor ha desplegado su gran sentido del humor.

El objetivo es recaudar dinero para The Clooney Foundation for Justice. El ganador de dicho concurso pasará tiempo con Clooney y su esposa Amal Clooney en su casa del Lago di Como en Italia. En el vídeo que tienes debajo y no te puedes perder, el actor explica que "una de mis cosas favoritas de conocer gente nueva es que nunca se sabe cuándo va a florecer una amistad de por vida".

Entonces cuenta que, sin saber muy bien cómo, acabó pasando la cuarentena "compartiendo habitación con un tipo cualquiera y ahora somos básicamente los mejores amigos, pero no confíes en mi palabra, simplemente pregúntale".

Ese tipo cualquiera no es otro que el cómico Byron Bowers, que explica que vivir con Clooney no es tan idílico como pudiera parecer. Echando mano una vez más del sentido del humor, Byron explica que contactó con él a través de Craiglist porque Clooney quiso comprarle una figura de Batman.

No se sabe muy bién cómo, pero George acabó mudándose a su casa e hizo la cuarentena con él. Clooney tiene en ella su propio dormitorio, y está decorado hasta el límite de la cordura por pósters de películas de Brad Pitt. Incluso tiene un cojín con la cara del Pitt: "¿Te puedes creer que Amal quería tirar esto a la basura?", dice el actor de 'Ocean's Eleven'.

