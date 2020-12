George Clooney tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras perder más de 12 kilos para su último papel

'The Midnight Sky' es una de las últimas películas de George Clooney donde el actor, además de protagonizar la cinta, también estuvo al frente de la dirección por lo que tuvo que realizar un trabajo muy duro en este proyecto.

La película cuenta la historia de Augustine (George Clooney), un científico solitario que tiene su base en el Ártico y que trata de contactar con una nave espacial que intenta regresar a la Tierra. Augustine quiere impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe mundial.

Para dar vida a este personaje el interprete se sometió a una gran transformación física para que la perdió más de 12 kilos pero, cuando quedaban cuatro días para empezar el rodaje, George tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital con insoportables dolores de estómago según a revelado él mismo a 'Mirror'.

Finalmente le diagnosticaron una pancreatitis y tuvo que estar varios días ingresado: "Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando".

"Me costó algunas semanas mejorar y, como director, no es tan fácil porque necesitas energía", dice sobre el enorme trabajo que ha realizado.

"Estábamos en este glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera mucho más difícil. Pero ciertamente ayudó con el personaje. Esto es más grande que cualquier cosa que haya hecho antes y fue como pastorear gatos para hacerlo. Pero, ya sabes, fue divertido", afirma.

Pero, además del peso, George también tuvo que cambiar su look y se dejó una extensa y larga barba blanca para la caracterización del personaje: "Me dejé una barba grande y fea y a mi hijo le encantaba porque escondía cosas en ella, de las que yo no sabría hasta que llegara al trabajo y pensaba, 'Oh, hay una paleta atascada en mi barba. Pero mi esposa e hija estaban muy felices cuando terminó porque era muy difícil encontrar una cara debajo de todo ese lío".

Clooney también ha hablado de como ha cambiado su vida en la cuarentena y asegura que se han instalado en Los Ángeles desde hace meses: "Realmente no nos hemos mudado desde febrero", confiesa.

"Es más fácil en Los Ángeles porque no llueve ni nieva, por lo que es mucho más fácil caminar por la calle. Estas compañías farmacéuticas han hecho un trabajo increíble y casi estamos allí, así que sería realmente estúpido arruinarlo ahora. Así que nos quedamos aquí y haremos la Navidad aquí".

"No hay nada más divertido que estar sentado por la mañana con mis hijos cantando en italiano y nosotros preparándoles el desayuno. Elegí bien cuando elegí a Amal. Solo los dos cenamos juntos todas las noches y nunca nos quedamos sin conversación. No podríamos estar más felices con nuestras vidas y no podríamos sentirnos más afortunados", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

"Lo cambió todo": George Clooney revela cómo casarse con Amal y tener a sus dos hijos ha transformado su vida por completo