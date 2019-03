George Clooney y 'Gravity' inauguran hoy el Festival de Venecia

George Clooney y Sandra Bullock serán los primeros en desfilar este miércoles para presentar 'Gravity', un thriller ambientado en el espacio y dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón. No está confirmado que Clooney aparezca con su compañera de reparto, Sandra Bullock, con quien protagoniza el filme que abre la Mostra, aunque fuera de concurso.

Para empezar a ver las 20 películas que competirán por el León de Oro habrá que esperar al jueves, cuando se presenten 'Tracks', del estadounidense John Curran, con Mia Wasikowska. Junto a ellos, nombres como los de Stephen Frears, con 'Philomena', con Judi Dench; Gianni Amelio, con 'L'intrepido' o el actor James Franco, que insiste con sus adaptaciones de grandes novelas, en esta ocasión con 'Child of God', de Cormac McCarthy.

Terry Gilliam contará con uno de los repartos más completos de la sección oficial para 'The Zero Theorem', con Matt Damon, Christoph Waltz, Mélanie Thierry o Tilda Swinton. Jonathan Glazer tiene a una de las actrices más populares, Scarlet Johansson, en 'Under the Skin'; Peter Landesman a Zac Efron y Paul Giamatti en 'Parkland'; David Gordon Green a Nicolas Cage en 'Joe' y Kelly Reichardt a Jesse Eisenberg y Dakota Fanning en 'Night Moves'.

Nombres muy conocidos en una sección oficial que ha dejado espacio para filmes menos habituales, como los documentales o la animación. El maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki llega con su última producción, 'Kaze tachinu', y Errol Morris con un documental sobre el exsecretario de Defensa de EE.UU. Donald Rumsfeld.

Una selección muy variada para una competición en la que el ganador será elegido por un jurado presidido por Bernardo Bertolucci, acompañado, entre otros, por el realizador chileno Pablo Larraín, la actriz estadounidense Carrie Fischer o el compositor japonés Ryuichi Sakamoto.

Grandes nombres fuera de competición

Y fuera de competición, algunos de los platos fuertes de esta Mostra, como 'Moebius', del surcoreano Kim Ki-Duk; 'The Canyons', de Paul Schrader, con Lindsay Lohan y Gus Van Sant en el reparto; 'Che strano chiamarsi Federico - Scola racconta Fellini', de Ettore Scola, o 'Walesa. Man of Hope', de Andrzej Wajda. La presencia hispanoamericana se limitará, más allá del filme de Cuarón, a las secciones paralelas.

En Horizontes -donde participará Gia Coppola, nieta de Francis Ford, con su ópera prima, 'Palo Alto'- estarán 'La vida después', del mexicano David de Pablos, y 'Algunas chicas', del argentino Santiago Palavecino. En los cortometrajes de esta sección, el mexicano Jonás Cuarón, con 'Aningaaq'; el argentino Ignacio Gatica, con 'Blanco', y el español Manel Raga con 'La gallina'.

'Tres Bodas de Más' en la sección 'Semana de la Crítica'

En la Semana de la Crítica dos películas chilenas: 'Las niñas Quispe', de Sebastián Sepúlveda, y 'Las analfabetas', de Moisés Sepúlveda, con Paulina García, que ganó este año el Oso de Plata a la mejor actriz en Berlín por su papel en 'Gloria'. Y en las Jornadas de los 'La , del argentino Juan Taratutoa, y el único largometraje español en 'Tres bodas de Más', de Javier Ruiz Caldera, con Inma Cuesta y Martiño Rivas, que cerrará esta sección.

Mucho cine en una edición que proyectará 3.470 películas, que homenajeará a William Friedkin y a Ettore Scola y que tratará de mantener el tipo frente a festivales muy pujantes pero con mucha menos historia y elegancia.

Ninguno puede competir con la playa del Lido, esa en la que Luchino Visconti rodó la muerte de Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) tras salir del majestuoso Hotel des Bains, cerrado ahora a la espera de convertirse en vulgares y lujosos apartamentos.