George Clooney, detenido en una protesta frente a la embajada de Sudán en Washington

El actor George Clooney fue detenido y puesto en libertad tras varias horas hoy en una protesta ante la embajada de Sudán en la que se acusaba al presidente sudanés, Omar al-Bashir, de provocar una crisis humanitaria por bloquear el acceso de comida y ayuda en la región de las montañas de Nuba, en la frontera con Sudán del Sur.

Clooney fue esposado por la policía en una manifestación que fue ampliamente seguida por los medios de comunicación, que grabaron cómo el actor se acercó tranquilo hacia los agentes y con una media sonrisa recibió los grilletes.

Los manifestantes denunciaron los bombardeos, la violencia y el uso de comida como "arma de guerra" por parte del Gobierno de Sudán "contra hombres, mujeres y niños inocentes" en el sur de la región de Kordofan, un área de fronteras poco definidas entre Sudán y su vecino Sudán del Sur.

El objetivo de esta protesta era llamar la atención del Gobierno estadounidense y de los líderes mundiales para detener la violencia en la región y prevenir una catástrofe humanitaria. En la manifestación, organizada por la National Asociation for the Advancement of Colored People (NAACP), también participaron su presidente, Ben Jealous, y el congresista demócrata Jim Moran.

Varios días de reuniones con políticos

El actor, un ferviente activista a favor de los derechos de los habitantes de Sudán del Sur, pidió esta semana al presidente Barack Obama que convenza al gobierno de China para que se una a la presión internacional a fin de que el gobierno sudanés permita que entre la ayuda en la frontera sur del país para paliar la hambruna.

El pasado miércoles, Clooney compareció ante el Congreso de EEUU para advertir sobre la situación de Sudán del Sur, donde alertó de que la población está siendo masacrada e instó a que se aprueben sanciones contra el Gobierno sudanés.

Clooney ha viajado a las montañas sudanesas de Nuba, en Kordofán del Sur donde, según dijo, los habitantes han huido a las cuevas que allí se encuentran "para seguir con vida".

El actor prepara un documental con John Prendergast, cofundador de Enough Project, una ONG creada para luchar contra el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, en el que muestran la violencia que sufren los civiles por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas, que llevan a cabo bombardeos aéreos en las montañas de Nuba con fines de limpieza étnica, denunció.

"Vamos a continuar haciendo vídeos para que puedan estar disponibles para la gente. Sudán tiene una infraestructura de ayudas mucho mas fuerte que otras zonas deprimidas. Se ha mantenido a través de los años, pero nuestro trabajo es ampliar su presencia y su importancia", dijo en la audiencia.

En 2010 cofundó el Proyecto Satélite Centinela, cuyo objetivo es captar imágenes de las atrocidades que se llevan a cabo en el interior de Sudán.