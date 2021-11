George Clooney tenía muy claro cómo quería vivir su vida, dejando la vida matrimonial con hijos a un lado. Pero todo esto cambió cuando en su vida apareció su mujer, Amal Clooney. El actor ha confesado cómo le cambió la vida conocerla.

Durante una entrevista en el podcast WTF with Marc Maron Clooney ha revivido uno de los momentos más emotivos que vivió junto a Amal: "Mira, yo no quería casarme, no quería tener hijos. Y de repente un ser humano extraordinario apareció en mi vida y simplemente me enamoré perdidamente".

Clooney continúa explicando: "Entonces, desde el primer minuto que la conocí, sabía que las cosas iban a ser diferentes. Así que nos casamos y después de un año fuimos a casa de un amigo y tenían un niño muy ruidoso y desagradable y yo pensaba, 'Joder'".

"Salimos a dar un pequeño paseo. Y ella nunca había pensado en ello. Pero de repente dijo, 'Tenemos mucha suerte en la vida'. Y yo dije, 'Sí, tenemos suerte de habernos encontrado'. Entonces me dijo, 'Creo que deberíamos compartir nuestra suerte con más gente'", cuenta George

Para terminar George cuenta: "En ese momento dije, 'Bueno, si tú estás dentro', y me respondió, 'Creo que deberíamos intentarlo'. Tengo que decir que ese fue un momento muy emotivo porque estaba convencido que no era mi destino en la vida y estaba seguro de ello".

La reacción de George Clooney al enterarse de que iba a tener mellizos

Durante la misma entrevista, George Clooney también ha confesado cómo se enteró de que iba a tener mellizos: "No sabía que iba a tener mellizos. Hay un momento en el que vas al médico y saca un trozo de papel, que es una ecografía y dice, 'Será un chico fantástico'".

"Y de repente dice, 'Y la otra es una chica', y me quedé en plan, 'Oh mierda'. La hermana de Amal tenía mellizos y me quedé sin palabras porque... Estaba preparado para tener uno... Pero ahora estoy encantado. Y doy gracias a Dios de que estuvieran el uno para el otro en la pandemia", termina explicando.

