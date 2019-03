Vídeo del día: Andrew Garfield travestido en el nuevo videoclip de Arcade Fire 'We Exist'

Andrew Garfield cambia mallas por cabeza rapada, sujetador negro, peluca rubia, camisa ajustada y rímel. Con este lote femenino el joven 'Spider-Man' se convierte en transexual en el último videoclip de Arcade Fire, el grupo de rock indie que esta misma semana será el máximo cabeza de cartel en el Festival 'Primavera Sound'.

Para ir por partes, el tema se titula 'We exist', y pretende ser un himno musical en defensa de los derechos de los homosexuales. Colectivo desde el que ya se han oído las primeras voces de protesta por no haber contratado a un transgénero real. "Para un chico gay en Jamaica ver al actor que interpretó a Spider-Man haciendo de transexual es muy muy potente, en mi opinión" contestó Win Butler, el vocalista del grupo, respondiendo a las críticas sobre todo de la cantante 'trans' del grupo Against Me!

En el vídeo musical, Garfield da vida a un joven vestido de mujer que recibe una paliza en un bar, se marca un baile onírico que le aisla del dolor y más tarde acaba subido al escenario junto a su grupo favorito.

Las mismas críticas recibió Jared Leto por su interpretación en la película 'Dallas Buyers Club', en la que interpretó a un hombre transgénero enfermo de sida. Actuación que por cierto, le valió un Oscar en la última edición de los premios de Hollywood.

¿Qué os parecen las críticas? ¿Creéis que deberían reservar los papeles de transexuales para 'trans' reales? ¿O interpretar es simplemente el trabajo de los actores?