Vanessa Hudgens ('High School Musical') cuenta la bonita historia de como se enamoró durante la pandemia

El amor llega cuando menos te lo esperas y sino que se lo digan a Vanessa Hudgens. Seguro que la actriz jamás se hubiera imaginado que iba a encontrar a su media naranja nada más y nada menos que en plena pandemia. Como bien sabemos, a causa del coronavirus atravesamos una época de bastante sequía sentimental y es que socializar con las demás personas y en especial conocer a gente nueva, se ha complicado bastante.

Sin embargo, a Vanessa Hudgens el COVID le ha permitido conocer al que en muy poco tiempo parece haberse convertido en el amor de su vida. A finales del año pasado, la actriz conoció a través de una videollamada grupal a un joven llamado Cole Tucker, del que acabó enamorándose perdidamente. Según contaba la propia actriz en el programa The Drew Barrymore Show del pasado viernes, se conectó para realizar una sesión de meditación colectiva y allí estaba él.

Durante su aparición televisiva, Hudgens reveló que jamás se hubiera imaginado que le fuera ocurrir algo así: "Es tan extraño, todavía no puedo superar que haya sucedido porque recuerdo que en la cuarentena pensé: 'Genial, ahora estoy soltera y no puedo conocer a nadie'". De hecho, la intérprete confesó que a principios del confinamiento, por mucho que hubiera renegado de este tipo de plataformas, incluso llegó a registrarse en una página de citas. Sin embargo, según apuntó ella misma, lo cierto es que no tardó mucho en descartar esta vía para ligar. A la vista está que cuando el destino quiere no hay aplicación que valga…

Entre Cole y Vanessa todo ocurrió de forma fortuita. Unas amigas de la actriz que ya estaban metidas en el grupo de meditación la invitaron a participar y ella accedió sin esperar lo que estaba a punto de suceder. A través de un chat común del grupo, ella y él comenzaron a hablar y conocerse. A Hudgens le gustó Tucker casi desde el primer momento.

Según comentó la actriz de 'High School Musical' ella fue quien se atrevió a dar el primer paso: "Si quiero algo o alguien, iré tras ello. Me deslicé a su DM (mensaje directo) y le dije: 'Oye, fue un gusto conocerte'. Creo que no hay que tener vergüenza en dar el primer paso. Si lo quieres, ¿por qué esperar a que alguien te dé lo que quieres?”. Y así fueron entablando una relación que día a día fue creciendo, hasta que el pasado mes de noviembre decidieron formalizar su noviazgo.

