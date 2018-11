Jonah Hill y Leonardo DiCaprio parodian la escena más famosa de 'Titanic'

Jonah Hill, en su rol de invitado al programa, fue el encargado de hacer el discurso de apertura en el famoso programa 'Saturday Night Live' el pasado sábado.

Mientras realizaba su monólogo, Hill fue interrumpido por varias personas del público preguntándole siempre sobre su compañero de reparto en 'El Lobo de Wall Street', Leonardo DiCaprio.

A la tercera pregunta Hill saltó diciendo que a él Martin Scorsese le aceptó rápidamente para participar en la película mientras que tuvo dudas para que DiCarpio formase parte del reparto: "No estoy seguro de que pueda con el papel. Cierto que es una estrella de Cine, que atrae a las chicas a la taquilla, pero queremos a un actor de verdad como tú, Jonah".

El punto más cómico llegó cuando, de repente, Di Caprio aparece en el escenario poniendo a Hill en una situación comprometida. Tras un momento incómodo en el que intenta excusarse como puede de sus palabras, le dice si pueden hacer "eso que le hacía sentirse tan seguro cuando se ponía nervioso en el rodaje de la película de Scorsese".

Entonces, ambos imitan a Rose y a Jack en la famosa escena de 'Titanic', el filme de James Cameron que catapultó a la fama a Di Caprio allá por 1997.

Durante el resto del programa, Hill no perdió el toque de humor y deleitó a los espectadores parodiando también, con bigote y todo, el tráiler de 'Her', al que él llamó 'Me', la nueva película protagonizada por Joaquin Phoenix.