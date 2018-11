Haley Joel Osment explica su transformación: "Es para una peli de Kevin Smith"

La semana pasada las imágenes que mostraban el tremendo cambio experimentado por Haley Joel Osment corrieron como la pólvora en la red. El antaño niño de El sexto sentido explica ahora el porqué de este 'cambio radical'.

Todo tiene que ver con su próxima película, 'Yoga Hosers' que rueda en estos momentos a las órdenes de Kevin Smith. En la cinta, protagonizada por Johnny Depp, Haley Joel Osment da vida a un periodista canadiense metido a político con marcadas .

"Interpreto a una persona real. una versión cómica de una persona real llamada Adrien Arcand, quien fue algo así como el führer de Canadá en los años 30 y que pensó que podría montar el Tercer Reich en Canadá", afirma Osment en declaraciones a Access Hollywood en las que señala que "toda la semana pasada me la pasé de pie sobre una caja lanzando proclamas nazis... algo que en Internet ya ha dejado constancia".

"Es un poco gracioso porque si antaño alguien toma una foto tuya caminando por la calle vestido como un nazi, la cosa no quedaba muy clara. Pero ahora por suerte en Twitter todo el mundo estaba en plan 'Ah, vale, de acuerdo, es para una película de Kevin Smith", señala el actor que apunta que este tipo de paples pueden mostrar un lado diferente de lo que el público podría esperar.

ORGULLOSO DE SU PASADO

"La gente sin duda tienen una imagen tuya arraigada en su mente y se trata de algo que yo tuve la suerte de tener porque estuve en estas películas que vio todo el mundo. Todavía me sorprende y estoy orgulloso de ello", apunta el actor que saltó a la fama en cintas como El sexto sentido, Forrest Gump o Inteligencia Artificial.

En todo caso, Haley Joel Osment reconoce que el de su próxima película "no es un look muy popular, con el brazalete nazi y todo eso, pero hay una razón para ello". El actor de 26 años también aparecía en 'Tusk', la primera de la trilogía denominada 'True North' que rueda Kevin Smith.

Además también le veremos en el drama de corte independiente 'The World Made Straight', las comedias románticas Sex Ed y Me Him Her y en la película de El séquito. "Me lo pasé genial en esa película. Realmente creo, que es la película perfecta, la que querrían todos los amantes de la serie", promete.