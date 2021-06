La 'discusión' entre Channing Tatum y Zoe Kravitz por este pequeño detalle: "Solo intentaba ser una buena amiga"

Channing Tatum es el protagonista de la 'Pussy Island', dirigida por la actriz Zoe Kravitz, que ha co-escrito la película y debutando como directora. El filme cuenta la historia de Frida, una joven camarera de Los Ángeles que tiene la vista puesta en el magnate Slater King, a quién interpreta Tatum.

En una entrevista dada a Deadline, el actor ha contado como fue el primer encuentro que tuvieron la directora y él. Aunque, en esta primera toma de contacto sucedió algo que ha marcado la 'vida' del actor para siempre. Y es que, Tatum y Kravitz entraron en una discusión sobre el motivo por el que Channing no debía llevar 'Crocs', un tipo de zapato estilo zueco que se ha vuelto muy popular por su comida.

"Cuándo alguien llega y me dice que no debería llevar 'Crocs' y es tan tajante al respecto, me convenció para no volver a llevar 'Crocs' nunca más", a lo que Zoë le responde: "Solo intentaba ser una buena amiga, Chan".

La conversación continua, y Tatum que le encantaban los 'Crocs', ya no lo tiene tan claro: "Lo pillo, pero me encantaban los 'Crocs', pero, en un momento, llegó y ella estaba en plan: 'no vuelvas a hacer eso'. Y yo dije: 'Está bien'". Zoe Kravitz ha querido aclarar esta situación: "Solo para que quede claro, hay personas ahí fuera que puede llevar 'Crocs', que les quedan bien, solo que no estaba segura de que tu fueras uno de ellos", Tatum termina dando la razón a su colega: "Desde que no llevo me siento más guay, y su punto de vista era legítimo. Tenía un buen argumento. Lo que mejor se me da es escuchar".

Así terminaron esta simpática entrevista comentando este pequeño pique entre los dos sobre los 'Crocs'.

Zoë habla sobre su nueva película

Estrenándose en el mundo cinematográfico como directora, ha querido dar algunos detalles sobre su nuevo proyecto, 'Pussy Island': "El título significa muchas cosas", afirma en Deadline.

"Empecé escribiendo la historia en 2017. Como mujer en general, y como mujer en la industria, he experimentado un comportamiento algo salvaje por parte del sexo opuesto. El título era una broma al principio, ese sitio al que la gente va, se lleva mujeres y salen de fiesta. La historia evolucionó a algo más, pero el título terminó teniendo múltiples significados. Y alude a este tiempo y espacio en el que afirmamos no estar más, en términos de política sexual. La gente está evolucionando y cambiando, pero aún hay mal gusto en muchas personas por el comportamiento del pasado. Es un guiño a eso, pero también es una película realmente divertida en muchos sentidos. Me gusta que el título tenga un mayor significado".

Sin fecha de estreno en el horizonte, 'Pussy Island' será su primer desafío como directora.

