David Lynch inunda los gimnasios de flores con su marca de ropa deportiva para mujeres

Hace años que David Lynch no saca una película, pero eso no quiere decir que este director no se mantenga ocupado. Nadie hubiera sospechado que este cineasta, escritor y artista visual se pondría a diseñar una línea de ropa deportiva para mujeres, pero como el mismo dijo una vez: "Un cambio de actitud lo cambia todo".

Esta colección está hecha en colaboración con Live the Process, “una guía moderna para la salud holística, la belleza orgánica, fitness y nutrición”. Este dato no nos ha sorprendido nada, ya que el artista lleva practicando la meditación trascendental desde hace décadas.

La sesión de fotos en la azotea que vemos en las imágenes es fiel a su estilo, con estampados florales color azul-gris-blanco apagado. La modelo también tiene la marca "Lynch", con melena morena y corta muy al estilo de las musas de sus películas y que podría llegar a recordarnos a la gran Isabella Rossellini, la femme fatal de 'Terciopelo azul', pero con un toque mucho mas moderno y actual.

La colección del director incluye prendas, sujetadores corsé, leggings, sujetadores scoop y pantalones de bicicleta cortos de talle alto. Todas ellas con un exclusivo estampado floral.