Gene Wilder ocultó su Alzheimer: "No podía soportar la idea de una sonrisa menos en el mundo"

Los homenajes y tributos al legendario actor se han sucedido desde la trágica y repentina noticia de su muerte. Gene Wilder padecía Alzheimer desde hace años pero mantuvo su batalla en silencio.

Ha sido su sobrino, Jordan Walker-Pearlman, el que ha decidido explicar públicamente la enternecedora razón detrás de la decisión de su tío:

"La decisión de esperar hasta este momento para desvelar su condición no fue vanidad, fue para que los incontables niños pequeños que sonreían por él o le gritaban '¡ahí está Willy Wonka!' no tuvieran que estar expuestos a una enfermedad de comprensión adulta o sus problemas. Simplemente no podía soportar la idea de una sonrisa menos en el mundo".

Jordan también ha afirmado que la enfermedad "nunca robó la habilidad [de Wilder] de reconocer a aquellos más cercanos a él o tomar control de su amable vida y personalidad".

Un detalle precioso que pone el broche de oro a toda una vida dedicada a la risa y la amabilidad.