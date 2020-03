Gary Ross nos trasladará a Nunca Jamás en 'Peter y los cazadores de estrellas'

Gary Ross ha ganado mucho peso en Hollywood tras dirigir 'Los juegos del hambre', de tal forma que a pesar de no dirigir su secuela sigue sumando proyectos a su agenda.

Tras informar que el cineasta está en conversaciones para dirigir 'The Secret Life of Houdini. The Making of America's First Superhero', ahora desde The Hollywood Reporter han publicado que Ross dirigirá próximamente 'Peter y los cazadores de estrellas', adaptación del best-seller de 2004 escrito por Dave Barry y Ridley Pearson, en el cual se explora el origen del niño que nunca creció.

En diciembre de 2005 se publicó que Disney había adquirido los derechos cinematográficos de 'Peter y los cazadores de estrellas', una novela de Dave Barry y Ridley Pearson. Hasta el pasado mes de mayo no supimos nada nuevo del proyecto, justo cuando se dijo que Jesse Wigutow escribiría su guión.

En esta historia, Peter es un niño huérfano que debe viajar con sus compañeros de orfanato a bordo de la Nunca Jamás, un viejo cascarón sucio y agrietado, con rumbo desconocido.

Pero ninguno sabe lo que el viaje les va a deparar ni que con ellos viaja un baúl que esconde un mágico secreto que todos ansían, incluidos los malvados piratas, que persiguen la Nunca Jamás para arrebatarles el preciado tesoro. En su viaje, Peter conocerá a Molly, la hija de un rico diplomático, que le descubrirá el misterio de los Cazadores de Estrellas, pero también un mundo mágico con marsopas parlantes, sirenas y polvo de estrellas.