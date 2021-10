Gal Gadot da más detalles de su encontronazo con Joss Whedon: "Sentí una gran conmoción"

'La liga de la justicia' es una de las películas de superhéroes de DC las que más se sigue hablando a día de hoy. Uno de los grandes motivos fue la llegada de la esperada versión de Zack Snyder. Pero, además, la cinta se vio envuelta en una gran polémica con algunos de los actores con Joss Whedon. Una de ellas fue Gal Gadot.

Los problemas entre ambos surgieron durante el rodaje de la película y, según contó la propia Gadot, el guionista llegó a amenazarla: "De alguna manera amenazó mi carrera y dijo que si hacía algo, haría mi carrera miserable, y simplemente me encargué de ello en ese momento", contaba en N12.

Whedon llevaba un tiempo siendo un director algo polémico, puesto que había sido acusado en varias ocasiones de mostrar un comportamiento "tóxico" en otros proyectos en los que ha participado, como 'Buffy cazavampiros' o 'Angel'.

Joss Whedon abandona el proyecto de 'Batgirl' | Gtres

Gal Gadot cuenta cómo le amenazó Joss Whedon

Tras un tiempo desde sus últimas declaraciones al respecto, Gal Gadot ha vuelto a pronunciarse sobre este delicado asunto y en una entrevista en la revista Elle ha explicado cómo vivió la situación: "Oh, estaba sacudiendo árboles en cuanto sucedió. Y debo decir que los jefes de Warner Brothers se encargaron del asunto".

Y continúa: "Sentí una gran conmoción por la forma en la que me estaba hablando. Estás mareada porque no te puedes creer que de verdad te haya dicho algo como eso. Y si es capaz de decírmelo a mí, entonces obviamente esto se lo dice a más gente. Hice lo que sentía que debía hacer. Y fue contarle a la gente que no estaba bien permitir ese comportamiento".

