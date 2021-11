Gal Gadot estaba aterrorizada de que Dwayne Johnson le rompiera los dedos en una escena de 'Alerta Roja'

Ha sido uno de los tríos más sorprendentes del año, pero por lo bien que encajan los tres en pantalla. 'Alerta Roja' ha llegado para regalarnos a Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds y el resultado es fantástico.

'Alerta Roja' cuenta la historia de un agente del FBI, Dwayne Johnson, que se ve obligado a unirse a uno de los dos delincuentes que tienen el aviso rojo en su historial. Esto lo hace por necesidad, ya que tener el aviso rojo significa ser uno de los criminales más buscados del planeta.

Y en la película vemos cómo Dwayne Johnson y Gal Gadot comparten muchas escenas juntos. De hecho, la actriz ha confesado que ambos comparten una escena de baile y que ella estaba aterrorizada por sus pies: "No paraba de decirle a Dwayne Johnson que necesitábamos practicar más", cuenta a IMDB.

Y continúa explicando: "Necesitamos estar seguros de que tenemos esto controlado y tenemos que ensayar. 'No te preocupes', decía una y otra vez. 'Todo irá bien'. Y yo estaba en plan, 'No, no lo entiendes'. Mis pies, mis pies. 'Tenemos que hacer ensayos", repetía ella, con miedo de que le aplastara los dedos con su espectacular tamaño.

Por su parte, Dwayne bromea ante la idea de que él pudiera romperle los pies diciendo que ella pensaba que bailar con él era "como bailar con un búfalo". Lo que no sabía Gal es que La Roca tuvo que aprender ballet para la película 'Papá por sorpresa'. Esta fue la experiencia que, probablemente, salvó los dedos de Gadot.

'Alerta Roja' se convierte en la película más vista de Netflix

Tan solo ha necesitado dos semanas en el catálogo de Netflix para romper récords. 'Alerta Roja' llegaba con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds como el gran atractivo para ver la cinta.

Y desde su estreno el pasado 12 de noviembre, 'Alerta Roja' se ha convertido en la película más vista en la plataforma de streaming. Antes este título lo tenía 'A ciegas', la cinta que protagonizaba Sandra Bullock y que contaba con 282,02 millones de horas reproducidas.

