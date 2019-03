Gal Gadot, espectacular en ropa interior en el nuevo clip de 'Las apariencias engañan'

Greg Mottola, el director de cintas tan bizarras como 'Supersalidos' o 'Paul', Greg Motolla, dirige a Zack Galifianakis, Jon Hamm, Gal Gadot e Isla Fisher en 'Las apariencias engañan', en versión original, 'Keeping up with the Joneses'.

En la película conoceremos al matrimonio formado por Zack Galifianakis e Isla Fisher, con una vida asentada y monótona que se ve revolucionada al conocer a sus nuevos vecinos, Jon Hamm y Gal Gadot.

'Las apariencias engañan' tiene previsto su estreno el 9 de diciembre en nuestro país.