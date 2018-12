Gal Gadot dice adiós al rodaje de 'Wonder Woman 1984' con un precioso mensaje

'Wonder Woman 1984', la esperada secuela de 'Wonder Woman', ha finalizado su rodaje, y ha sido Gal Gadot, la actriz protagonista, quien ha publicado un precioso mensaje en su red social de Instagram para todo el equipo, pero mostrando un especial cariño a la directora, Patty Jenkins.

La actriz compartió varias fotos del rodaje de la película y acompañó la publicación de un emotivo mensaje de agradecimiento: "¡Lo volvimos a hacer! Y aunque la primera vez que hicimos 'Wonder Woman' fue increíble, esta vez ha sido aún más única y especial. Filmamos en 4 sitios muy diferentes en 3 países, y estoy muy orgullosa de los casi 1000 trabajadores que vinieron todos los días, dando todo lo posible para nuestra película. No podría pedir mejores compañeros en esto ... Tengo tanta suerte de tener a la única Patty Jenkins como directora. Ella siempre nos apoya, nos da alas y todos los días nos ayuda a encontrar la versión más creativa de nosotros mismos. Estoy muy agradecida de poder llamarla amiga. Al igual que a nuestro increíble y talentoso elenco que hizo que todos los días fueran agradables y divertidos, ¡gracias! Honestamente... las palabras no pueden describir esta experiencia. Este viaje ha sido muy exigente y desafiante, pero todos dimos lo mejor de nosotros, poniendo todo nuestro esfuerzo, y estoy muy orgullosa ... Gracias al universo por esta oportunidad. Me encanta este personaje. Y gracias a todos por ser los mejores fanáticos del mundo. Sois vosotros quienes me impulsasteis a superarme cada día. ¡Estoy tan feliz y emocionada! No puedo esperar a compartir esto con vosotros en 2020".

No cabe duda de que esta secuela será todo un acontecimiento, con un equipo tan grande de casi mil personas dando todo para hacer posible esta superproducción. El lanzamiento de 'Wonder Woman 1984' está programado para el 5 de junio de 2020, casi exactamente tres años después del estreno de 'Wonder Woman'.