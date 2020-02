Tras el éxito de 'Jurassic World', Colin Trevorrow descolgó el teléfono para recibir la noticia de que sería el encargado de llevar las riendas del Episodio IX, algo que, como cualquier fan, asumió con entusiasmo. "No solo crecí con estas películas, como todos nosotros, sino que los valores de Star Wars son valores que llevo muy de cerca en mi vida", afirmaba el director. Pero parece ser que el guion no ha terminado de convencer y Disney necesita a alguien que lo revise.

Jack Thorne, escritor de 'Harry Potter y el legado maldito', supervisará el guión de Trevorrow y su amigo Derek Connolly. El nivel de reescritura no ha sido confirmado, pero el primer borrador se encuentra en buenas manos. Disney no quiere dejar ningún cabo suelto y el cierre de trilogía parece lo suficientemente importante como para tomárselo a la ligera. Thorne estrenará película próximamente con Julia Roberts, 'Wonder'.

Aún queda saber cómo encajará la muerte de Carrie Fisher en la trayectoria de la franquicia, ya que supuestamente iba a tener un papel decisivo en la novena entrega. Pero el trabajo en la correcta construcción del final parece que será lo suficientemente exhaustivo como para que Disney siga sin decepcionar a sus fans. Esperemos que la fuerza les acompañe mucho más tiempo.

Por el momento veremos el próximo 15 de diciembre la continuación de la historia de Rey, Poe y Finn en 'Star Wars: Los últimos Jedi'.