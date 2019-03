VARIAS ESTRELLAS DEL CINE DIERON SU ÚLTIMO ADIÓS A LAS ACTRICES

Con 24 horas de diferencia fallecían hace una semana las actrices Carrie Fisher y Dabbie Reynolds, madre e hija, dejando a todo el panorama de Hollywood en shock al recibir la trágica noticia. Ahora, la familia y amigos han querido celebrar un íntimo funeral en su residencia de Beverly Hills para despedir a estas grandes estrellas tanto dentro como fuera del escenario. A la ceremonia acudieron muchos rostros conocidos como: Meryl Streep, George Lucas, Tom Hanks, Holly Hunter, Meg Ryan, Gwyneth Paltrow, Ellen Barkin, Jamie Lee Curtis o Ed Begley Jr para dar su último adiós a las intérpretes. Como anécdota la actriz Meryl Streep interpretó en la ceremonia la canción favorita de Carrie, Happy Days Are Here Again: "Todo el mundo cantaba", explica una fuente de la familia. Por último, una de las más afectadas en el funaral era la hija de Carrie y nieta de Debbie, la también actriz Billie Lourd, quien no pudo contener las lágrimas durante el evento.