"Es una fumada": Nicolas Cage confiesa por qué nunca verá su nueva película donde hace de sí mismo

Más información Nicolas Cage confiesa por qué "teme" a Hollywood e intenta dejarlo atrás en su vida

Nicolas Cage es uno de los actores más conocidos de Hollywood y lleva toda una vida dedicada al cine. Su carrera ha tenido algunos altibajos y etapas muy diferentes, pero a día de hoy el intérprete tiene claro que está muy lejos de retirarse.

Ahora además se ha embarcado en uno de sus papeles más curiosos hasta la fecha -y ha habido unos cuantos-, uno en el que se interpreta a sí mismo.

'The Unbearable Wright of Massive Talent' ("el insoportable peso del talento masivo") es su nuevo proyecto del director Tom Gormican, donde el Nicolas ficticio acepta 1 millón de dólares por asistir a la fiesta de cumpleaños de un fan millonario que también resulta ser un capo de la droga.

En el reparto le acompañan Pedro Pascal, Tiffany Hadish, Neil Patrick Harris y Sharon Horgan, que se dice pronto.

Su fecha de estreno está prevista para abril de 2022, y Nicolas Cage ha confesado a Collider que realmente no cree que nunca pueda ver la película, cuando le preguntan por qué se lanzó a hacer de sí mismo.

"Es una gran pregunta que aún estoy intentando responder yo mismo. Una de mis respuestas es que nunca voy a ver esa película. Me han dicho que es una buena película", reconoce.

"Pero es demasiado fumada para mí ir al cine y verme hacer de una versión altamente neurótica y llena de ansiedad de mí mismo con la visión de Tom Gormican. Porque no paraba de empujarme en esa dirección", asegura.

"Le dije 'Tom, realmente ese no soy yo. Yo soy más calmado, callado. Pero me dijo, 'bueno, el Cage neurótico es el mejor Cage'. Así que hice lo que quería. Y no la veré. Pero espero que la disfrutéis", asegura.