Una fuente de Warner Bros. confirma que no habrá película de 'Harry Potter y el legado maldito'

Desde que Warner Bros. registró la marca de 'Harry Potter y el legado maldito', los rumores no han dejado de aparecer preguntándose si habría una adaptación cinematográfica de la obra de teatro. La posible película se veía cada vez más cerca incluso cuando ComicBook.com publicaba la noticia de que, fuentes de Hollywood aseguraban que Warner Bros. quería que Daniel Radcliffe protagonizase la película.

Sin embargo, una fuente cercana de la franquicia, según ha informado The Huffington Post, ha acallado los rumores confirmando que no habrá adaptación al cine. "'Harry Potter y el legado maldito' es una obra de teatro, y no hay planes de que vaya a haber una película", aseguraba el representante de Warner Bros.

A pesar de que Daniel Radcliffe dijese en su día que no le importaría volver a hacer una película de 'Harry Potter', parece que los seguidores de la saga se van a quedar con las ganas. Warner Bros. no tiene intención de continuar con las historias del joven mago en la gran pantalla.

Menos mal que todavía queda por llegar a los cines la trilogía de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', protagonizada por Eddie Redmayne. La primera de las películas, ambientada en el mundo mágico, se estrena el próximo 18 de noviembre.