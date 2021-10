Mila Kunis cuenta cómo Ashton Kutcher estuvo hospitalizado dos veces al provocarse una pancreatitis por un papel

Mila Kunis ha revelado uno de los papeles que más le costó preparar a su marido Ashton Kutcher. El actor tenía que estar listo para su interpretación como Steve Jobs en la película que se estrenó en 2013 'Jobs'.

Es muy habitual que los actores decidan usar métodos para adentrarse en la psicología de sus personajes, pero parece que Ashton no supo parar a tiempo. Mila ha contado en una entrevista en el canal de YouTube First We Feast cómo lo preparó.

El entrevistador le recuerda lo que contó Ashton en una entrevista que tuvo con él: "Mientras se preparaba para ser Steve Jobs habló sobre el dolor tan intenso que sufrió en la espalda y del miedo que tuvo de haberse provocado una pancreatitis porque estaba bebiendo mucho zumo de zanahoria".

A esto Mila ha respondido y cuenta cómo lo vivió su marido: "Oh, no está contando todo. Fue tan estúpido que creo que en un momento tan solo comía uvas. Es tan estúpido. ¡Al final acabamos hasta dos veces en el hospital por una pancreatitis! Así que sí, fue muy estúpido".

Mila Kunis vuelve a la carga: "Algo de agua si que tocan"

Parece el cuento de nunca acabar y es que desde que Mila Kunis y Ashton Kutcher revelaran sus hábitos de higiene diaria, diciendo que no se duchaban todos los días, muchos pusieron el grito en el cielo. De hecho en Hollywood se han ido pronunciando poco a poco muchos actores al respecto.

Ahora, en una nueva entrevista, Mila ha vuelto a hablar sobre el tema, y en The Ellen Show ha querido contar más detalles al respecto: "Fue en el podcast de Dax y de alguna manera la conversación derivó entre los hábitos de baño y empezamos a hablar de que no duchamos a nuestros hijos muy a menudo, y/o nosotros mismos tampoco. En plan, yo me ducho todos los días, pero no me lavo el pelo todos los días. No creo que eso sea una necesidad".

"Yo pretendo todos los días bañar a mis hijos. Me levanto todos los días y digo, 'hoy los voy a duchar'. Y entonces llega el momento de irse a la cama y se me ha olvidado darles de cenar y al final...", sigue explicando.

Y continúa: "Total, que un año después, Dax está haciendo un junket de prensa por algo completamente diferente y el periodista decide preguntarle, en plan, 'Sabes que ha estado circulando una cosa sobre que Ashton y Mila no se duchan, ¿tú qué piensas? Y él como, 'yo soy quien empezó esta conversación'".

Para terminar dice: "Así que toda esta historia ha dado un completo giro, pero al parecer La Roca se ducha, así que enhorabuena La roca, tú te duchas".

